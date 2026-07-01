Extreme Beethoven, Auditorium de Bordeaux, Bordeaux

Informations pratiques

Extreme Beethoven Mardi 6 avril 2027, 20h00 Auditorium de Bordeaux Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-04-06T20:00:00+02:00 – 2027-04-06T21:00:00+02:00

Fin : 2027-04-06T20:00:00+02:00 – 2027-04-06T21:00:00+02:00

Orchestre

Si l’œuvre de Johan de Meij, pièce maîtresse de ce programme, n’était qu’un pot-pourri des plus grandes symphonies de Beethoven, ce serait déjà bien assez ! Mais avec toute la force d’un orchestre d’harmonie, elle en est une habile revisite, pour découvrir d’une autre manière des chefs-d’œuvre.

Programme

Ludwig van Beethoven, Ouverture d’Egmont op. 84

Johan De Meij, Extreme Beethoven

Catherine Likhuta, Home Away From Home

Agathe Backer-Grøndahl, Ballade op. 36 n° 5

Valerie Coleman, Roma, for concert band



Ouverture des réservations à partir du samedi 6 mars 2027 à 13H

En savoir plus

Auditorium de Bordeaux 8 – 13 Cours Georges Clemenceau, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Centre ville Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://billetterie.opera-bordeaux.com/event/706318-extreme-beethoven »}] [{« link »: « https://www.opera-bordeaux.com/orchestre-extreme-beethoven-87781 »}]

Orchestre d’harmonie du Conservatoire Bordeaux-Jacques Thibaud | Dominique Descamps Orchestre