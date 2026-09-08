F.A.I.L, Espace Culturel La Buire, L’Horme
jeudi 5 novembre 2026 · Espace Culturel La Buire · L'Horme
Informations pratiques
F.A.I.L Jeudi 5 novembre, 10h00, 14h00 Espace Culturel La Buire Loire
Plein tarif : 14€
Abonnés : 10€
Adulte accompagné par un -18 ans : 10€
Lycéens et étudiants : 8,5€
Moins de 15 ans : 6€
Représentations scolaires : 8,5€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-05T10:00:00+01:00 – 2026-11-05T10:55:00+01:00
Fin : 2026-11-05T14:00:00+01:00 – 2026-11-05T14:55:00+01:00
Les Tréteaux de France
Nom : Noa
Âge : 12 ans
Classe : Cinquième
Compétences : 0
Qualités particulières : 0
Confiance en soi : 0
Objectifs : Réussir, faire la fierté de ses parents
Dans un vestiaire, le maître du F.A.I.L vous attend pour vous raconter l’histoire de Noa.
Plongez dans une aventure où, pour gagner, notre personnage va devoir échouer (et inversement). Une aventure pour nous faire aimer nos grandeurs comme nos faiblesses. L’échec nous y livrera toute sa force pour que, tels d’invincibles losers, nous nous élancions à nouveau à la conquête de tout ce qu’il nous reste à accomplir.
Espace Culturel La Buire Place Lanet L’Horme 42152 Loire Auvergne-Rhône-Alpes 04 77 19 18 27 https://www.ville-horme.fr/ https://www.facebook.com/espaceculturellabuire;https://www.instagram.com/espace.culturel.la.buire/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.vostickets.fr/Billet/FR/catalogue-LA_BUIRE.wb »}]
(FONCE. AVANCE. INVINCIBLE. LOSER !) Théâtre de récit Immersion interactive sous casque
Christophe Raynaud de Lage
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