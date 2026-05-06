FABIEN LÉAUSTIC / HELLO WORLD Parvis de la Mairie du Centre Paris

Installation

Avec Hello World, Fabien Léaustic propose une installation lumineuse à la fois simple en apparence et riche de sens. L’œuvre affiche en grandes lettres le message « HELLO WORLD », bien connu dans l’univers de la programmation informatique. Depuis des décennies, cette formule sert de premier test pour vérifier qu’un programme fonctionne. Elle symbolise ainsi l’entrée dans le monde du numérique et des technologies.

Mais un détail vient troubler cette évidence : l’un des « O » se met à clignoter. Ce clignotement n’est pas aléatoire. Il suit un rythme précis, inspiré du morse, qui traduit en lumière l’intégralité du dernier rapport du GIEC, l’organisme scientifique international chargé d’étudier le changement climatique.

Le message se transforme. Le « HELLO WORLD » initial peut se lire autrement : « HELL WORLD » (« monde infernal »). Ce basculement visuel, presque imperceptible au premier regard, révèle un décalage profond entre deux réalités. D’un côté, un discours technologique souvent optimiste, tourné vers l’innovation et le progrès. De l’autre, les alertes répétées des scientifiques sur l’état de la planète et les conséquences du réchauffement climatique.

En traduisant un rapport scientifique en signaux lumineux, l’œuvre met en évidence une difficulté bien réelle : celle de rendre ces informations compréhensibles et sensibles pour le grand public. Le morse, que peu de personnes savent déchiffrer aujourd’hui, devient ici une métaphore de cette distance. Les données existent, elles sont précises, mais elles restent souvent difficiles à entendre, à percevoir pleinement.

Présentée dans l’espace public et particulièrement dans le contexte de Nuit Blanche, l’installation joue avec la lumière et l’obscurité. Visible de loin, elle attire d’abord par son aspect familier et graphique. Puis, en s’en rapprochant, le public découvre un second niveau de lecture, plus troublant. L’œuvre agit alors comme un signal : à la fois esthétique et critique, immédiat et profond.

Avec Hello World, Fabien Léaustic ne cherche pas à donner une réponse, mais à ouvrir un espace de réflexion. Il invite chacun à prendre conscience de l’écart entre ce que nous savons — grâce aux travaux scientifiques — et ce que nous faisons réellement. Entre message d’accueil et signal d’alerte, l’installation nous place face à une question simple mais essentielle : quel monde sommes-nous en train de construire ?

En partenariat avec Le Cube – Garges

Commissariat de Fabien Léaustic

Avec le soutien de la Mairie de Paris Centre

Le GIEC en morse lumineux : rendre visible l’inaudible

Le samedi 06 juin 2026

de 19h00 à 07h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-06T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00

Date(s) : 2026-06-06T19:00:00+02:00_2026-06-06T07:00:00+02:00

Parvis de la Mairie du Centre 2 Rue Eugène Spuller 75003 Paris

https://www.fabienleaustic.fr



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