Fabien Mary Organ Trio Le Melville Paris

Informations pratiques

Reconnu comme l’un des trompettistes majeur de sa génération, Fabien Mary est une figure incontournable du jazz hexagonale.

Avec cette formation à l’instrumentation un peu atypique, il réunit trois musiciens autour d’un répertoire mêlant les grands standards du jazz

du great american songbook ainsi que des compositions de musiciens comme Lee Morgan, Hank Mobley, Benny Golson… faisant écho au son du fameux label Blue Note.

Fabien Mary : trompette

Guillaume Naud : orgue

Stéphane Chandelier : batterie

Fabien Mary, trompettiste de talent, un jazz envoûtant, mêlant standards et compositions vibrantes.

Le mercredi 28 octobre 2026

de 20h30 à 23h00

payant Tarif plein : 10 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-28T21:30:00+01:00

fin : 2026-10-29T00:00:00+01:00

Date(s) : 2026-10-28T20:30:00+02:00_2026-10-28T23:00:00+02:00

Le Melville 28 Rue Jean Mermoz 75008 Paris

https://lemelville.fr/?p=6052



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