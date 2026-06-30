UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Paris

Fabien Mary Organ Trio Le Melville Paris

mercredi 28 octobre 2026 · Le Melville · Paris

Fabien Mary Organ Trio Le Melville Paris

Informations pratiques

Début
mercredi 28 octobre 2026
Fin
jeudi 29 octobre 2026
Lieu
Le Melville
Adresse
28 Rue Jean Mermoz
Ville
75008 Paris
Département
Paris
Tarif
Tarif plein : 10 EUR

Reconnu comme l’un des trompettistes majeur de sa génération, Fabien Mary est une figure incontournable du jazz hexagonale.

Avec cette formation à l’instrumentation un peu atypique, il réunit trois musiciens autour d’un répertoire mêlant les grands standards du jazz

du great american songbook ainsi que des compositions de musiciens comme Lee Morgan, Hank Mobley, Benny Golson… faisant écho au son du fameux label Blue Note.

Fabien Mary : trompette

Guillaume Naud : orgue

Stéphane Chandelier : batterie

Fabien Mary, trompettiste de talent, un jazz envoûtant, mêlant standards et compositions vibrantes.
Le mercredi 28 octobre 2026
de 20h30 à 23h00
payant Tarif plein : 10 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-28T21:30:00+01:00
fin : 2026-10-29T00:00:00+01:00
Date(s) : 2026-10-28T20:30:00+02:00_2026-10-28T23:00:00+02:00

Le Melville 28 Rue Jean Mermoz  75008 Paris
https://lemelville.fr/?p=6052


Afficher la carte du lieu Le Melville et trouvez le meilleur itinéraire

À voir aussi à Paris (Paris)