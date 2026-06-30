Fabien Mary Organ Trio Le Melville Paris
mercredi 28 octobre 2026 · Le Melville · Paris
Informations pratiques
Reconnu comme l’un des trompettistes majeur de sa génération, Fabien Mary est une figure incontournable du jazz hexagonale.
Avec cette formation à l’instrumentation un peu atypique, il réunit trois musiciens autour d’un répertoire mêlant les grands standards du jazz
du great american songbook ainsi que des compositions de musiciens comme Lee Morgan, Hank Mobley, Benny Golson… faisant écho au son du fameux label Blue Note.
Fabien Mary : trompette
Guillaume Naud : orgue
Stéphane Chandelier : batterie
Fabien Mary, trompettiste de talent, un jazz envoûtant, mêlant standards et compositions vibrantes.
Le mercredi 28 octobre 2026
de 20h30 à 23h00
payant Tarif plein : 10 EUR Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-10-28T21:30:00+01:00
fin : 2026-10-29T00:00:00+01:00
Date(s) : 2026-10-28T20:30:00+02:00_2026-10-28T23:00:00+02:00
Le Melville 28 Rue Jean Mermoz 75008 Paris
https://lemelville.fr/?p=6052
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