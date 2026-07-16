Fabien Olicard Albert Espace Théodore Gouvy (dit Le Gouvy) Freyming-Merlebach

Informations pratiques

Freyming-Merlebach

Fabien Olicard Albert

Espace Théodore Gouvy (dit Le Gouvy) 1 Place des Alliés Freyming-Merlebach Moselle

Tarif : – – EUR

30

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2027-01-29 20:00:00

fin : 2027-01-29 22:00:00

Date(s) :

2027-01-29

En accord avec Sherlock’s Mind.

Saviez-vous que le cerveau d’Einstein pesait moins lourd que la moyenne ? Que son secret avoué, c’était de dormir 10 à 12 heures par jour ? Et que vous possédez exactement les mêmes capacités que lui ?

Dans Albert, Fabien Olicard tire le fil de la vie d’Einstein pour explorer ce dont notre cerveau est vraiment capable.

Fidèle à son style de stand-up rodé depuis 15 ans, il enchaîne anecdotes stupéfiantes, démonstrations de mentalisme saisissantes et prouesses de mémoire en temps réel ! Le tout porté par un humour spontané et une énergie (très) contagieuse. Un spectacle tout public où l’on apprend autant qu’on rit, et qui vous réconcilie avec votre propre génie.

Le saviez-vous ? Fabien Olicard a été nommé Chevalier des Arts et des Lettres en 2026 et son précédent spectacle, Archétype, a reçu le Ticket de Platine avec plus de 150 000 spectateurs.

Placement libre assisTout public

30 .

Espace Théodore Gouvy (dit Le Gouvy) 1 Place des Alliés Freyming-Merlebach 57800 Moselle Grand Est +33 3 87 00 77 57

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English :

In agreement with Sherlock’s Mind.

Did you know that Einstein’s brain weighed less than average? That his secret, as he admitted, was to sleep 10 to 12 hours a day? And that you possess exactly the same abilities as he did?

In *Albert*, Fabien Olicard traces Einstein’s life to explore what our brains are truly capable of.

True to his stand-up style, honed over the past 15 years, he weaves together astonishing anecdotes, striking mentalism demonstrations, and real-time memory feats! All delivered with spontaneous humor and (very) contagious energy. A show for all ages where you’ll learn as much as you’ll laugh—and which will help you reconnect with your own genius.

Did you know? Fabien Olicard was named a Knight of the Order of Arts and Letters in 2026, and his previous show, *Archétype*, received the Platinum Ticket award with over 150,000 attendees.

Unreserved seating

L’événement Fabien Olicard Albert Freyming-Merlebach a été mis à jour le 2026-07-16 par OFFICE DE TOURISME PAYS DE FREYMING-MERLEBACH