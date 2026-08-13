Informations pratiques

Béziers

FABIENNE STOULIG A LA RENCONTRE DES ARTISTES JEP 2026

14 place Jean Jaurès Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-20

Date(s) :

2026-09-19

Fabienne Stoulig dévoile son univers inspiré du vivant, entre portraits, humour et poésie, et propose une démonstration d’encirage.

Au cœur de son appartement-atelier, Fabienne Stoulig vous invite à découvrir un univers artistique où le vivant occupe une place centrale. Avec Les Gueules de Béziers , l’artiste fait surgir les visages de celles et ceux rencontrés depuis son arrivée dans la ville. Plus insolites, Les Maragouins transforment de minuscules moustiques québécois, conservés dans un carnet, en étonnants portraits où se rencontrent humour, mémoire et poésie.

Le temps d’une démonstration, Fabienne Stoulig dévoilera également son travail autour de la cire d’abeille, qu’elle explore depuis plusieurs années pour encirer dessins et tissus. Une technique singulière qui ouvre une nouvelle fenêtre sur sa recherche plastique. .

14 place Jean Jaurès Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 6 77 31 27 11

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English :

Fabienne Stoulig unveils her world inspired by life—blending portraits, humor, and poetry—and offers a demonstration of wax-resist painting.

L’événement FABIENNE STOULIG A LA RENCONTRE DES ARTISTES JEP 2026 Béziers a été mis à jour le 2026-08-13 par 34 ADT34