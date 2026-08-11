Fable politique et Théâtre La ferme des Animaux Chamonix-Mont-Blanc
dimanche 8 novembre 2026 · Chamonix-Mont-Blanc
Informations pratiques
Chamonix-Mont-Blanc
Fable politique et Théâtre La ferme des Animaux
Espace Michel Croz -EMC2 Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
moins de 18 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-08 17:00:00
fin : 2026-11-08 18:00:00
Date(s) :
2026-11-08
C’est un grand jour à la ferme, les animaux ont pris le pouvoir ! Désormais, tous sont égaux. Mais rapidement les premiers désaccords apparaissent…
De l’utopie à la dictature, comment les processus de domination se mettent-ils en place?
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Espace Michel Croz -EMC2 Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 53 75 17 culture@chamonix.fr
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English :
It’s a big day on the farm—the animals have taken power! From now on, everyone is equal. But disagreements soon begin to surface…
From utopia to dictatorship—how do processes of domination take hold?
L’événement Fable politique et Théâtre La ferme des Animaux Chamonix-Mont-Blanc a été mis à jour le 2026-08-11 par Office de Tourisme de la Vallée de Chamonix-Mont-Blanc
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