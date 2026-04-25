Céré-la-Ronde

Fables à tables. Compagnie aux deux ailes

5 Rue de la Ronde Céré-la-Ronde Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 15:30:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Le spectacle Fables à tables reprend la vivacité de La Fontaine dans un un abécédaire coloré et délirant, de “ a “ comme accordéon à “ z “ comme zébré, en passant par “ f “ comme fantaisie. Un tapis de gazon se fait piste de jeu pour fables à jouer, à danser, à chanter… À partir de 7 ans

Le spectacle Fables à tables reprend la vivacité de La Fontaine dans un un abécédaire coloré et délirant, de “ a “ comme accordéon à “ z “ comme zébré, en passant par “ f “ comme fantaisie. Un tapis de gazon se fait piste de jeu pour fables à jouer, à danser, à chanter… À partir de 7 ans .

5 Rue de la Ronde Céré-la-Ronde 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 23 58 63 communication@cc-autourdechenonceaux.fr

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English :

The show Fables à tables takes up La Fontaine’s liveliness in a colorful and delirious primer, from ? a? for accordion to ? z? for zebra, via ? f? for fantasy. A grass carpet becomes a playground for fables to be played, danced and sung… Ages 7 and up

L’événement Fables à tables. Compagnie aux deux ailes Céré-la-Ronde a été mis à jour le 2026-04-22 par ADT 37