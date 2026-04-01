Céré-la-Ronde

Soirée Meurtre au Château de Montpoupon

Montpoupon Céré-la-Ronde Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 18:00:00

fin : 2026-09-12 20:00:00

Date(s) :

2026-04-25 2026-05-23 2026-06-27 2026-07-07 2026-07-28 2026-08-11 2026-08-25 2026-09-12 2026-10-03

Votre mission découvrir qui a tué le propriétaire du château et pourquoi.

Ayant pour toile de fond le Château de Montpoupon au temps de années 1920, les soirées Meurtre au château permettent aux petits comme aux grands de plonger dans une enquête grandeur nature. Les comédiens de la troupe M

Votre mission découvrir qui a tué le propriétaire du château et pourquoi.

Ayant pour toile de fond le Château de Montpoupon au temps de années 1920, les soirées Meurtre au château permettent aux petits comme aux grands de plonger dans une enquête grandeur nature. Les comédiens de la troupe Montrésor se raconte incarnent avec panache les habitants du château châtelains, femmes de chambre, gouvernante, cuisinier…

Armé de stylos et de calepins, évoluez dans le château à la recherche d’indices. Entre observation de la scène de crime et confrontation des différents témoignages, vous aurez 1h30 pour mener l’enquête. .

Montpoupon Céré-la-Ronde 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 94 21 15 contact@montpoupon.com

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English : Murder Party at the Château de Montpoupon

Louise, Mrs. de Montpoupon’s maid, is found dead in the stables. Who could have killed Louise, why, how… it’s up to you to investigate by questioning the various people present at the castle. You have 1h30!

Limited to 50 people, reservation required.

L’événement Soirée Meurtre au Château de Montpoupon Céré-la-Ronde a été mis à jour le 2026-02-27 par OFFICE DE TOURISME AUTOUR DE CHENONCEAUX, VALLEE DU CHER