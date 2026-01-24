Festival de la bière Céré-la-Ronde
Festival de la bière Céré-la-Ronde samedi 30 mai 2026.
Rue du Stade Céré-la-Ronde Indre-et-Loire
2026-05-30
2026-05-30
2026-05-30
Festival de la bière le 30 mai 2026, au stade de Céré-la-Ronde (chalet).
Rue du Stade Céré-la-Ronde 37460 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 23 58 83 gwendalstephan@hotmail.com
English :
On Saturday, May 31, 2025, at 8:30pm, join us in Céré-la-Ronde to celebrate the Fête de la Bière with an exceptional concert by Celtic Vagabond.
Celtic Vagabond is a rock band with Celtic influences, totally unclassifiable and experimental.
