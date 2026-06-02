Fables of Faubus Centre Photographique Marseille Marseille 2e Arrondissement

Marseille 2e Arrondissement

Fables of Faubus

Du 30/10/2026 au 30/01/2027 le mercredi, jeudi, vendredi et samedi de 14h à 18h.

sauf les 1er novembre, 11 novembre et 25 décembre.

Fermeture du 24 décembre au 1er janvier

Fermé les jours fériés. Centre Photographique Marseille 74 rue de la Joliette Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-10-30 14:00:00

fin : 2027-01-30 18:00:00

Date(s) :

2026-10-30

Paul Reas fait partie des photographes qui ont révélé la classe ouvrière et montré le déclin industriel du Royaume-Uni.

Fables of Faubus aborde l’oeuvre de ce photographe documentaire britannique qui s’étend sur tente années (1982-2012)

Cette exposition, est conçue en 6 chapitres industry, penryhs estate, valleys, I can help, flogging a dead horse frome a distance.

La photographie de Paul Reas est loin d’être purement documentaire. Elle est un art politique un regard sans illusion, mais pas sans espoir…. .

Centre Photographique Marseille 74 rue de la Joliette Marseille 2e Arrondissement 13002 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 90 46 76 contact@centrephotomarseille.fr

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English :

Paul Reas is one of the photographers who have revealed the working class and shown the industrial decline of the UK.

Fables of Faubus examines the work of this British documentary photographer, which spans a decade (1982-2012).

L’événement Fables of Faubus Marseille 2e Arrondissement a été mis à jour le 2026-06-02 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille