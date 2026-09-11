Fabrication de cadre 3D de Noël, FabLab Copernic, Saint-Médard-en-Jalles

Informations pratiques

Fabrication de cadre 3D de Noël Mercredi 16 décembre, 10h00 FabLab Copernic Gironde

Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-16T10:00:00+01:00 – 2026-12-16T12:00:00+01:00

Fin : 2026-12-16T10:00:00+01:00 – 2026-12-16T12:00:00+01:00

Créez votre cadre de Noël en bois 3D !

Laissez parler votre créativité en réalisant un joli cadre de Noël en bois ! Lors de la première séance, vous imaginerez votre décor et créerez votre dessin. Puis, lors d’une seconde rencontre au FabLab Copernic, découvrez la magie de la découpe laser qui transformera votre création en un véritable objet décoratif.

Une animation créative pour découvrir la fabrication numérique tout en préparant les fêtes.

FabLab Copernic 60, place de la République, Saint-Médard-en-Jalles Saint-Médard-en-Jalles 33160 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 01 40 85 »}]

En partenariat avec le FabLab Copernic

Parentalité : Ville de Saint-Médard-en-Jalles