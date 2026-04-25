Fabrication de gîte à chauve-souris Châteauroux
Fabrication de gîte à chauve-souris Châteauroux lundi 9 novembre 2026.
Châteauroux
Fabrication de gîte à chauve-souris
Châteauroux Indre
Tarif : 10 – 10 – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-11-09 14:00:00
fin : 2026-11-09 17:00:00
Date(s) :
2026-11-09
On vous guide dans la réalisation d’un gîte à chauves-souris adapté aux espèces les plus petites. Vous bénéficierez de précieux conseils pour installer ce gîte dans votre jardin qui vous permettra, dès qu’il sera occupé , d elutter efficacement contre les moustiques !Familles
Prévoir une planche en bois non traitée et non poncée de 25 cm x 130 cm x 1,5 à 2,5 cm d’épaisseur et une boîte de vis.
Animateur G. Dézécot 10 .
Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 22 60 20 animations@indrenature.net
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English :
We’ll guide you through the process of building a bat house suitable for the smallest species. We’ll also give you valuable advice on how to install a bat house in your garden, so that once it’s occupied, you’ll be able to keep mosquitoes at bay!
L’événement Fabrication de gîte à chauve-souris Châteauroux a été mis à jour le 2026-04-22 par BERRY
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