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Fabrication de globes, seul ou en famille, Musée d’Aquitaine, Bordeaux

mardi 20 octobre 2026 · Musée d'Aquitaine · Bordeaux

Fabrication de globes, seul ou en famille, Musée d’Aquitaine, Bordeaux

Informations pratiques

Début
mardi 20 octobre 2026
Fin
mercredi 21 octobre 2026
Lieu
Musée d'Aquitaine
Adresse
20 cours Pasteur, 33000 Bordeaux
Ville
33000 Bordeaux
Département
Gironde
Tarif
Atelier gratuit dans le cadre du dispositif Sciences Avec et Pour la Société (SAPS)

Fabrication de globes, seul ou en famille 20 et 21 octobre Musée d’Aquitaine Gironde

Atelier gratuit dans le cadre du dispositif Sciences Avec et Pour la Société (SAPS)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-20T10:30:00+02:00 – 2026-10-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-10-21T10:30:00+02:00 – 2026-10-21T12:00:00+02:00

Avec Alain Sauter, créateur de globes terrestres.

Alain Sauter a découvert la fabrication de globes terrestres et célestes après des années d’enseignement. Ce passe-temps est vite devenu une passion et une vocation. Avec sa collaboratrice Cécile Blary, il crée des globes terrestres à la main et sur-mesure et vous invite, à l’occasion de cet atelier à créer collectivement des globes. A partir de 8 ans

Lien vers l’événément original : https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/event_agenda/478

Musée d’Aquitaine 20 cours Pasteur, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 01 51 00 https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/ https://www.facebook.com/musee.aquitaine;https://instagram.com/musee_aquitaine;https://www.youtube.com/@museedaquitainebordeaux [{« type »: « email », « value »: « service.mediation.aquitaine@mairie-bordeaux.fr »}] [{« link »: « https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/event_agenda/478 »}]
atelier visite enfant

Atelier globes © Alain Sauter & Cie

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