Fabrication de globes, seul ou en famille, Musée d’Aquitaine, Bordeaux
mardi 20 octobre 2026 · Musée d'Aquitaine · Bordeaux
Informations pratiques
Fabrication de globes, seul ou en famille 20 et 21 octobre Musée d’Aquitaine Gironde
Atelier gratuit dans le cadre du dispositif Sciences Avec et Pour la Société (SAPS)
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-20T10:30:00+02:00 – 2026-10-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-10-21T10:30:00+02:00 – 2026-10-21T12:00:00+02:00
Avec Alain Sauter, créateur de globes terrestres.
Alain Sauter a découvert la fabrication de globes terrestres et célestes après des années d’enseignement. Ce passe-temps est vite devenu une passion et une vocation. Avec sa collaboratrice Cécile Blary, il crée des globes terrestres à la main et sur-mesure et vous invite, à l’occasion de cet atelier à créer collectivement des globes. A partir de 8 ans
Lien vers l’événément original : https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/event_agenda/478
Musée d’Aquitaine 20 cours Pasteur, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 01 51 00 https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/ https://www.facebook.com/musee.aquitaine;https://instagram.com/musee_aquitaine;https://www.youtube.com/@museedaquitainebordeaux [{« type »: « email », « value »: « service.mediation.aquitaine@mairie-bordeaux.fr »}] [{« link »: « https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/event_agenda/478 »}]
atelier visite enfant
Atelier globes © Alain Sauter & Cie
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