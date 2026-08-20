Fabrication de globes, seul ou en famille, Musée d’Aquitaine, Bordeaux

Informations pratiques

Fabrication de globes, seul ou en famille Mardi 20 octobre, 14h30 Musée d’Aquitaine Gironde

Tarif : 7 €, 5 € Carte jeune, gratuit pour l’accompagnant.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-20T14:30:00+02:00 – 2026-10-20T15:30:00+02:00

Fin : 2026-10-20T14:30:00+02:00 – 2026-10-20T15:30:00+02:00

Avec Alain Sauter, créateur de globes terrestres.

Alain Sauter a découvert la fabrication de globes terrestres et célestes après des années d’enseignement. Ce passe-temps est vite devenu une passion et une vocation. Avec sa collaboratrice Cécile Blary, il crée des globes terrestres à la main et sur-mesure et vous invite, à l’occasion de cet atelier à créer collectivement des globes.

Lien vers l’événément original : https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/event_agenda/480

Musée d’Aquitaine 20 cours Pasteur, 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 01 51 00 https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/ https://www.facebook.com/musee.aquitaine;https://instagram.com/musee_aquitaine;https://www.youtube.com/@museedaquitainebordeaux [{« link »: « https://www.musee-aquitaine-bordeaux.fr/event_agenda/480 »}]

atelier

Atelier globes © Alain Sauter & Cie