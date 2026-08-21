Fabrication de manchons pour vélos, Maison des Droits de l’Homme – Nelson Mandela, Villeneuve-d’Ascq
samedi 19 septembre 2026 · Maison des Droits de l'Homme - Nelson Mandela · Villeneuve-d'Ascq
Informations pratiques
Fabrication de manchons pour vélos Samedi 19 septembre, 14h00 Maison des Droits de l’Homme – Nelson Mandela Nord
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00
Pour rendre confortable la pratique du vélo quelle que soit la saison nous vous conseillons de vous équiper de manchons pour garder les mains au chaud sur votre guidon. Apprenez à les fabriquer avec Anne durant cet atelier pratique de couture récup’
Partenaire : Passerelles Ludiques
Maison de droits de l’Homme Nelson Mandela – 10 places : https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/ateliersdd_sept26
Maison des Droits de l’Homme – Nelson Mandela 96 chaussée de l’hôtel de ville Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Saint-Sauveur Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/ateliersdd_sept26 »}] [{« link »: « https://reservations.villeneuvedascq.fr/event/ateliersdd_sept26 »}]
À l’occasion d’un atelier DD, fabriquez vos manchons pour vélos avec Anne, le samedi 19 septembre.
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