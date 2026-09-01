Informations pratiques

Mas-de-Londres

Fabrication de marionnettes

Guinguette du Mas Mas-de-Londres Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 16:30:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Un atelier créatif où chaque enfant laisse libre cours à son imagination pour fabriquer sa propre marionnette-papillon à doigt et repartir avec sa création.

Chaque enfant invente et fabrique sa propre marionnette-papillon à doigt en laissant faire son imagination. Les marionnettes pourront repartir avec leur créateur.ice dans les maisons ! .

Guinguette du Mas Mas-de-Londres 34380 Hérault Occitanie +33 4 34 81 26 09 contact@melandosaison.org

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A creative workshop where each child can let their imagination run free to make their own finger butterfly puppet and take their creation home.

L’événement Fabrication de marionnettes Mas-de-Londres a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de Tourisme du Grand Pic Saint Loup