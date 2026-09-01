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Fabrication de marionnettes Mas-de-Londres

samedi 19 septembre 2026 · Mas-de-Londres

Fabrication de marionnettes Mas-de-Londres

Informations pratiques

Début
samedi 19 septembre 2026
Fin
samedi 19 septembre 2026
Heure de début
16:30:00
Adresse
Guinguette du Mas
Ville
34380 Mas-de-Londres
Département
Hérault
Tarif

Mas-de-Londres

Fabrication de marionnettes

Guinguette du Mas Mas-de-Londres Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 16:30:00
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-19

Un atelier créatif où chaque enfant laisse libre cours à son imagination pour fabriquer sa propre marionnette-papillon à doigt et repartir avec sa création.
Chaque enfant invente et fabrique sa propre marionnette-papillon à doigt en laissant faire son imagination. Les marionnettes pourront repartir avec leur créateur.ice dans les maisons !   .

Guinguette du Mas Mas-de-Londres 34380 Hérault Occitanie +33 4 34 81 26 09  contact@melandosaison.org

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English :

A creative workshop where each child can let their imagination run free to make their own finger butterfly puppet and take their creation home.

L’événement Fabrication de marionnettes Mas-de-Londres a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de Tourisme du Grand Pic Saint Loup

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