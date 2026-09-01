Fabrication de marionnettes Mas-de-Londres
samedi 19 septembre 2026 · Mas-de-Londres
Informations pratiques
Mas-de-Londres
Fabrication de marionnettes
Guinguette du Mas Mas-de-Londres Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 16:30:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Un atelier créatif où chaque enfant laisse libre cours à son imagination pour fabriquer sa propre marionnette-papillon à doigt et repartir avec sa création.
Chaque enfant invente et fabrique sa propre marionnette-papillon à doigt en laissant faire son imagination. Les marionnettes pourront repartir avec leur créateur.ice dans les maisons ! .
Guinguette du Mas Mas-de-Londres 34380 Hérault Occitanie +33 4 34 81 26 09 contact@melandosaison.org
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English :
A creative workshop where each child can let their imagination run free to make their own finger butterfly puppet and take their creation home.
L’événement Fabrication de marionnettes Mas-de-Londres a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de Tourisme du Grand Pic Saint Loup
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