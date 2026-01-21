Fabrication de nichoirs à chauves-souris Saint-Benoît-sur-Loire
55 Rue Orleanaise Saint-Benoît-sur-Loire Loiret
Début : 2026-07-09 10:00:00
fin : 2026-07-09 13:00:00
Retrouvez Tony Chevalier, animateur nature spécialisé dans les chauves-souris pour assembler et décorer un nichoir adapté à nos voisines de la nuit tout en découvrant leur mode de vie !
Dans le cadre de la nuit des étoiles, en attendant Place aux Étoiles le 25 juillet.
Dans le cadre de la saison Culturelle du Val de Sully. .
55 Rue Orleanaise Saint-Benoît-sur-Loire 45730 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 34 52 02 45 belvedere@valdesully.fr
