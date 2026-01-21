Fabrication de nichoirs à chauves-souris

55 Rue Orleanaise Saint-Benoît-sur-Loire Loiret

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-09 10:00:00

fin : 2026-07-09 13:00:00

Date(s) :

2026-07-09 2026-07-16

Retrouvez Tony Chevalier, animateur nature spécialisé dans les chauves-souris pour assembler et décorer un nichoir adapté à nos voisines de la nuit tout en découvrant leur mode de vie !

Dans le cadre de la nuit des étoiles, en attendant Place aux Étoiles le 25 juillet.

Dans le cadre de la saison Culturelle du Val de Sully. .

55 Rue Orleanaise Saint-Benoît-sur-Loire 45730 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 34 52 02 45 belvedere@valdesully.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Fabrication de nichoirs à chauves-souris Saint-Benoît-sur-Loire a été mis à jour le 2026-01-21 par OT SULLY-SUR-LOIRE