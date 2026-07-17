Fabrication d’une lanterne en osier, Médiathèque de Bressuire, Bressuire
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque de Bressuire · Bressuire
Informations pratiques
Fabrication d’une lanterne en osier Samedi 3 octobre, 10h00 Médiathèque de Bressuire Deux-Sèvres
Atelier en continu sur 3 heures : chacun vient quand il veut, fabrique sa lanterne et repart.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T13:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T13:00:00+02:00
Au cours de la matinée, venez découvrir et pratiquer la vannerie : venez fabriquez une lanterne en osier. Ces lanternes pourront être allumées lors des deux marches nocturnes des samedi 3 et vendredi 9 octobre de la ville vers le bocage. Durée de fabrication : environ 1h/lanterne.
Cette animation est proposée dans le cadre de l’événement « Le bocage étoilé » porté par Bocage Pays Branché afin de mieux connaître la nuit et sensibiliser à la pollution lumineuse nocturne.
Médiathèque de Bressuire 8 place du 5 mai, 79300 Bressuire Bressuire 79300 Bressuire Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine
Biblis en folie 2026
©Bocage Pays Branché
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