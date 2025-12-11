Fabrice Éboué Micropolis Besançon
Fabrice Éboué Micropolis Besançon vendredi 2 avril 2027.
Fabrice Éboué
Micropolis 3 Boulevard Ouest Besançon
Début : 2027-04-02 20:00:00
2027-04-02
Fabrice Éboué en spectacle à Reims Arena le 6 février 2026, à Micropolis Besançon le 13 mars 2026 et le 2 avril 2027. Réservez vos places en quelques clics avec NG Productions !
Après la tournée triomphale d’Adieu Hier, Fabrice Eboué revient avec un nouveau spectacle. .
Micropolis 3 Boulevard Ouest Besançon 25000 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
