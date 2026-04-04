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FABRICE EBOUE LE COLISEE – ROUBAIX Roubaix

FABRICE EBOUE LE COLISEE – ROUBAIX Roubaix

FABRICE EBOUE LE COLISEE – ROUBAIX Roubaix jeudi 19 novembre 2026.

Lieu : LE COLISEE - ROUBAIX

Adresse : 31 RUE DE L'EPEULE

Ville : 59100 Roubaix

Département : 59

Début : 2026-11-19

Fin : 2026-11-19

Heure de début : 20:30

FABRICE EBOUE Début : 2026-11-19 à 20:30. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

LE COLISEE – ROUBAIX 31 RUE DE L’EPEULE 59100 Roubaix 59

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