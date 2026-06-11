Fabrice Éboué Roubaix

Roubaix

Fabrice Éboué

31 rue de l’Epeule Roubaix Roubaix Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-19 20:00:00

fin : 2026-11-19 21:30:00

Date(s) :

2026-11-19

Après le succès retentissant de _Adieu Hier_, Fabrice Éboué revient sur scène avec son tout nouveau spectacle _SolitudeS_.

Dans ce one-man-show inédit, l’humoriste à l’humour noir et au regard acéré s’attaque à l’un des grands paradoxes de notre époque n’avoir jamais été aussi connectés… et pourtant si seuls. À travers des observations incisives sur nos relations, les réseaux sociaux, le couple, la société et ses contradictions, Fabrice Éboué livre un stand-up percutant, sans concession, mais toujours d’une redoutable intelligence.

Humoriste, acteur, réalisateur, auteur… Fabrice Éboué est de ces rares artistes qui refusent de rentrer dans une case. Depuis ses débuts, il s’est construit une place à part dans le paysage comique français celle d’un homme qui ose dire ce que beaucoup pensent tout bas, avec une liberté de ton qui dérange autant qu’elle fascine. Derrière la provocation, il y a une vraie plume, un regard acéré sur l’époque, et une sincérité parfois déroutante. On rit avec lui, on rit de lui, on rit de nous et c’est souvent là que ça fait le plus mal.

Sur scène, pas d’artifice un micro, une écriture précise et une liberté de ton qui font sa signature. Provocateur, lucide et irrésistiblement drôle, Éboué interroge notre quotidien avec une efficacité redoutable.

Un spectacle mordant, actuel et jubilatoire, à découvrir dans l’écrin parfait du Colisée.

Spectacle déconseillé aux moins de 16 ans.

Après le succès retentissant de _Adieu Hier_, Fabrice Éboué revient sur scène avec son tout nouveau spectacle _SolitudeS_.

Dans ce one-man-show inédit, l’humoriste à l’humour noir et au regard acéré s’attaque à l’un des grands paradoxes de notre époque n’avoir jamais été aussi connectés… et pourtant si seuls. À travers des observations incisives sur nos relations, les réseaux sociaux, le couple, la société et ses contradictions, Fabrice Éboué livre un stand-up percutant, sans concession, mais toujours d’une redoutable intelligence.

Humoriste, acteur, réalisateur, auteur… Fabrice Éboué est de ces rares artistes qui refusent de rentrer dans une case. Depuis ses débuts, il s’est construit une place à part dans le paysage comique français celle d’un homme qui ose dire ce que beaucoup pensent tout bas, avec une liberté de ton qui dérange autant qu’elle fascine. Derrière la provocation, il y a une vraie plume, un regard acéré sur l’époque, et une sincérité parfois déroutante. On rit avec lui, on rit de lui, on rit de nous et c’est souvent là que ça fait le plus mal.

Sur scène, pas d’artifice un micro, une écriture précise et une liberté de ton qui font sa signature. Provocateur, lucide et irrésistiblement drôle, Éboué interroge notre quotidien avec une efficacité redoutable.

Un spectacle mordant, actuel et jubilatoire, à découvrir dans l’écrin parfait du Colisée.

Spectacle déconseillé aux moins de 16 ans. .

31 rue de l’Epeule Roubaix Roubaix 59100 Nord Hauts-de-France +33 3 20 24 07 07 contact@coliseeroubaix.com

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English :

Following the resounding success of *Adieu Hier*, Fabrice Céboué returns to the stage with his brand-new show *SolitudeS*.

In this original one-man show, the comedian—known for his dark humor and sharp wit—tackles one of the great paradoxes of our time: how we’ve never been so connected… and yet so alone. Through incisive observations on our relationships, social media, couples, society, and its contradictions, Fabrice Éboué delivers a hard-hitting, uncompromising stand-up routine that is always remarkably intelligent.

Comedian, actor, director, writer? Fabrice Éboué is one of those rare artists who refuse to be pigeonholed. Since his debut, he has carved out a unique place for himself in the French comedy scene: that of a man who dares to say what many think but keep to themselves, with a freedom of expression that is as unsettling as it is fascinating. Behind the provocation lies a true talent for writing, a sharp eye on the times, and a sincerity that is sometimes disconcerting. We laugh with him, we laugh at him, we laugh at ourselves—and that’s often where it hurts the most.

On stage, no frills: a microphone, precise writing, and a freedom of expression that are his signature. Provocative, lucid, and irresistibly funny, Cébou examines our daily lives with formidable effectiveness.

A biting, timely, and exhilarating show, to be discovered in the perfect setting of Le Colisé.

Not recommended for children under 16.

L’événement Fabrice Éboué Roubaix a été mis à jour le 2026-06-11 par Hauts-de-France Tourisme