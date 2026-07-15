Fabrice Éboué Zénith de Limoges Zénith de Limoges Limoges

Informations pratiques

Limoges

Fabrice Éboué Zénith de Limoges

Zénith de Limoges 16 Avenue Jean Monnet Limoges Haute-Vienne

Tarif : 42 – 42 – 52 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-28 20:00:00

fin : 2027-01-28 22:00:00

Date(s) :

2027-01-28

Après la tournée triomphale d’Adieu Hier, Fabrice Eboué revient avec un Nouveau Spectacle !

Dans ce cinquième spectacle, l’humoriste ausculte notre époque hyperconnectée où paradoxalement, la solitude n’a jamais été aussi présente. Avec son humour noir et sa provocation intelligente, il décortique nos travers modernes.

Fabrice Éboué est un humoriste français réputé pour son humour corrosif et engagé. Originaire de Paris, il s’est imposé comme une figure incontournable du one-man-show grâce à des spectacles mêlant satire sociale, autodérision et observations percutantes sur la société contemporaine. Sa carrière, jalonnée de succès au théâtre, au cinéma et à la télévision, fait de lui un incontournable de l’humour français.

Durée 1h30. .

Zénith de Limoges 16 Avenue Jean Monnet Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 48 26 26

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English : Fabrice Éboué Zénith de Limoges

L’événement Fabrice Éboué Zénith de Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Limoges Métropole