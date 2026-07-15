Fabrice Éboué Zénith de Limoges Zénith de Limoges Limoges
jeudi 28 janvier 2027 · Zénith de Limoges · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Fabrice Éboué Zénith de Limoges
Zénith de Limoges 16 Avenue Jean Monnet Limoges Haute-Vienne
Tarif : 42 – 42 – 52 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-01-28 20:00:00
fin : 2027-01-28 22:00:00
Date(s) :
2027-01-28
Après la tournée triomphale d’Adieu Hier, Fabrice Eboué revient avec un Nouveau Spectacle !
Dans ce cinquième spectacle, l’humoriste ausculte notre époque hyperconnectée où paradoxalement, la solitude n’a jamais été aussi présente. Avec son humour noir et sa provocation intelligente, il décortique nos travers modernes.
Fabrice Éboué est un humoriste français réputé pour son humour corrosif et engagé. Originaire de Paris, il s’est imposé comme une figure incontournable du one-man-show grâce à des spectacles mêlant satire sociale, autodérision et observations percutantes sur la société contemporaine. Sa carrière, jalonnée de succès au théâtre, au cinéma et à la télévision, fait de lui un incontournable de l’humour français.
Durée 1h30. .
Zénith de Limoges 16 Avenue Jean Monnet Limoges 87100 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 48 26 26
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English : Fabrice Éboué Zénith de Limoges
L’événement Fabrice Éboué Zénith de Limoges Limoges a été mis à jour le 2026-07-10 par OT Limoges Métropole
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