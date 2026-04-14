Fabrique ton objet/personnage en carton, Cité des sciences et de l’Industrie, Paris
Fabrique ton objet/personnage en carton, Cité des sciences et de l’Industrie, Paris samedi 18 avril 2026.
Fabrique ton objet/personnage en carton Samedi 18 avril, 15h00 Cité des sciences et de l’Industrie Paris
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-04-18T15:00:00+02:00 – 2026-04-18T16:00:00+02:00
Fin : 2026-04-18T15:00:00+02:00 – 2026-04-18T16:00:00+02:00
À partir d’un patron en carton, chaque enfant pourra découper lui-même sa forme grâce à une machine coupe-carton, simple et ludique à utiliser.
Une fois la structure réalisée, place à la créativité :
les participants pourront décorer ou colorier leur fabrication.
Cet atelier est l’occasion d’expérimenter la fabrication numérique
tout en créant une jolie décoration personnalisée à rapporter à la maison.
Cité des sciences et de l’Industrie 30 avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris 75019 Quartier du Pont-de-Flandre Paris Île-de-France 0185539974 http://www.cite-sciences.fr https://www.facebook.com/Cite.des.sciences/;https://twitter.com/citedessciences La Cité des sciences et de l’industrie est un établissement public de diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle située à Paris, La Villette. La Cité propose expositions, films, conférences et animations pour les enfants et leurs familles.
science, culture scientifique et technique et industrielle, recherche, expositions, médiation, musée Paris périphérique nord, sortie Porte de la Villette. Métro ligne 7, station Porte de la Villette. Plus de renseignements : http://www.cite-sciences.fr/fr/infos-pratiques/acces/
Venez découvrir la fabrication d’objet ou de personnage au FabLab du Carrefour numérique² à travers un atelier créatif spécialement conçu pour les enfants dès 6 ans !
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