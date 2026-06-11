Fabrique ton oiseau rigolo ! Médiathèque intercommunale Frasne
Fabrique ton oiseau rigolo ! Médiathèque intercommunale Frasne mercredi 5 août 2026.
Frasne
Fabrique ton oiseau rigolo !
Médiathèque intercommunale 3 rue de la gare Frasne Doubs
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 14:00:00
fin : 2026-08-05 15:00:00
Date(s) :
2026-08-05
Découverte des travaux d’aiguille avec Nadin’O fil pour créer un oiseau décoratif en carton et laine. Matériel fourni par la CFD. Enfants dès 4 ans, accompagnés d’un adulte. .
Médiathèque intercommunale 3 rue de la gare Frasne 25560 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 49 89 86 infotourisme@frasnedrugeon-cfd.fr
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English : Fabrique ton oiseau rigolo !
L’événement Fabrique ton oiseau rigolo ! Frasne a été mis à jour le 2026-06-09 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS
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