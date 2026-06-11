Fabrique ton oiseau rigolo ! Médiathèque intercommunale Frasne

Frasne

Fabrique ton oiseau rigolo !

Médiathèque intercommunale 3 rue de la gare Frasne Doubs

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 14:00:00

fin : 2026-08-05 15:00:00

Date(s) :

2026-08-05

Découverte des travaux d’aiguille avec Nadin’O fil pour créer un oiseau décoratif en carton et laine. Matériel fourni par la CFD. Enfants dès 4 ans, accompagnés d’un adulte. .

Médiathèque intercommunale 3 rue de la gare Frasne 25560 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 49 89 86 infotourisme@frasnedrugeon-cfd.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fabrique ton oiseau rigolo !

L’événement Fabrique ton oiseau rigolo ! Frasne a été mis à jour le 2026-06-09 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS