Fabrique ton talisman végétal, Promenade des Docteurs Mattraits, Chinon

Fabrique ton talisman végétal Dimanche 7 juin, 14h00 Promenade des Docteurs Mattraits Indre-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Les plantes ont du pouvoir ! En compagnie d’une médiatrice spécialiste en herboristerie, vient en famille créer ton petit sac magique de protection pour embaumer ton sac ou ta maison !

Dimanche 7 avril de 14h à 18h

Promenades des Docteurs Mattraits

Promenade des Docteurs Mattraits Quai Jeanne d’Arc, Chinon Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Les plantes ont du pouvoir ! En compagnie d’une médiatrice spécialiste en herboristerie, vient en famille créer ton petit sac magique de protection pour embaumer ton sac ou ta maison !

©Herbo Nomade