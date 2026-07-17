Fabrique ton théâtre de papier, Médiathèque municipale, Le Creusot
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque municipale · Le Creusot
Informations pratiques
Fabrique ton théâtre de papier Samedi 3 octobre, 10h00 Médiathèque municipale Saône-et-Loire
Atelier limité à 10 participants
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00
Un atelier artistique et ludique à partir de 8 ans, animé par la Cie des Enclumés
Médiathèque municipale 1 Rue Edith Cavell 71200 Le Creusot Le Creusot 71200 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 0385775800 http://www.mediatheque-lecreusot.fr [{« type »: « phone », « value »: « 03 85 77 58 00 »}, {« type »: « email », « value »: « mediatheque@ville-lecreusot.fr »}]
Biblis en folie 2026
©mediathequeducreusot
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