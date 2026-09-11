Fabriquer le regard / refaire les récits. Photothèques et légendes en partage., Centre de Recherche et de Documentation du Sénégal – Université Gaston Berger, Saint-Louis

Informations pratiques

Fabriquer le regard / refaire les récits. Photothèques et légendes en partage. 2 novembre 2026 – 31 janvier 2027 Centre de Recherche et de Documentation du Sénégal – Université Gaston Berger Département de Saint-Louis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-02T11:30:00+01:00 – 2026-11-02T19:00:00+01:00

Fin : 2027-01-31T11:00:00+01:00 – 2027-01-31T19:00:00+01:00

A travers un parcours didactique et critique, les héritages de l’IFAN seront questionnés à partir d’un constat : les photographies ne sont pas seulement des images illustrant des populations, un territoire. Elles sont aussi des objets construits à travers une technique du savoir spécifique – la photothèque – et sont indissociables du contexte scientifique et colonial dans lequel elles ont été constituées. Si elles produisent des connaissances, elles regorgent aussi de biais et de silences. Le cœur du propos est la légende : un texte en apparence technique, mais décisif quant aux choix portés par l’image qui y est associée. Dans cette approche historique et documentaire, il s’agira de décrire les opérations de classement et de légendage, ainsi que leurs effets (localisation, identification / anonymisation, catégorisation partiale).

Partenariat : musée d’Aquitaine (Bordeaux, France), Centre de Recherche et de Documentation du Sénégal – Université Gaston Berger (Saint-Louis, Sénégal), CNRS (France). Cette exposition est la première manifestation publique d’une dynamique de coopération entre des communautés muséales et scientifiques, en France et au Sénégal, autour des collections photographiques issues de l’ancien Institut français d’Afrique noire (1936-1966), acteur majeur de la recherche en Afrique de l’Ouest au XXe siècle.

Centre de Recherche et de Documentation du Sénégal – Université Gaston Berger Quai Henry Jay Saint-Louis 32001 Île Sud Département de Saint-Louis

A travers un parcours didactique et critique, les héritages de l’IFAN seront questionnés à partir d’un constat : les photographies ne sont pas seulement des images illustrant des populations, un sont…

Georges Jacques Duchemin, Saint-Louis. Coiffure de femme wolove (tirage contact sur papier, 1958). N° inv. 99.1.2923.4 / n° collection Duchemin 58.5.17