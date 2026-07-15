Informations pratiques

Béziers

FACE À FACE

108 allées Paul Riquet Béziers Hérault

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-26

fin : 2027-02-26

Date(s) :

2027-02-26

Quand un simple cube devient vivant, la magie du cirque et de la science opère sous nos yeux.

Le cube, compagnon incontournable de l’enfance, devient le véritable héros de Face à face, aux côtés du circassien Shu Chien Hung, jongleur-acrobate au talent saisissant. Sous nos yeux, les cubes s’animent, s’assemblent, se métamorphosent et semblent défier les lois de la réalité. Mais lorsqu’un cube décide soudain de n’en faire qu’à sa tête, tout bascule et les rapports de force s’inversent. À la croisée de la magie, du cirque et de la science, ce spectacle étonnant invite petits et grands à questionner leurs certitudes et à retrouver le plaisir de s’émerveiller. .

108 allées Paul Riquet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 82 82 billetterie.theatre@beziers.fr

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English : FACE À FACE

When a simple cube comes to life, the magic of the circus and science unfolds before our eyes.

L’événement FACE À FACE Béziers a été mis à jour le 2026-07-11 par 34 ADT34