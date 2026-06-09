Face aux murs Thionville
Face aux murs Thionville mercredi 30 septembre 2026.
Thionville
Face aux murs
30 boulevard Foch Thionville Moselle
Tarif : – – EUR
30
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-09-30 20:00:00
fin : 2026-09-30 23:00:00
Date(s) :
2026-09-30
Six acrobates solitaires se retrouvent sur un vertigineux mur en
plexiglas que deux trampolines entourent. Tour à tour témoin et
acteur de ses désirs et de ses doutes, chaque personnage explore
sa part d’ombre et son courage enfoui. Le courage d’abandonner ?
Le courage de continuer ? Pour chaque mur construit, une échelle
peut être bricolée. Pour chaque chute, un envol peut être rêvé.Tout public
30 .
30 boulevard Foch Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 83 01 24 info@theatre-thionville.fr
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English :
Six lone acrobats meet on a vertiginous Plexiglas wall
wall surrounded by two trampolines. By turns witness and
and actor of their desires and doubts, each character explores
their dark side and buried courage. The courage to give up?
The courage to continue? For every wall built, a ladder
can be cobbled together. For every fall, a flight can be dreamt.
L’événement Face aux murs Thionville a été mis à jour le 2026-06-04 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME
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