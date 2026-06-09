Thionville

Face aux murs

30 boulevard Foch Thionville Moselle

Tarif : – – EUR

30

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-09-30 20:00:00

fin : 2026-09-30 23:00:00

Date(s) :

2026-09-30

Six acrobates solitaires se retrouvent sur un vertigineux mur en

plexiglas que deux trampolines entourent. Tour à tour témoin et

acteur de ses désirs et de ses doutes, chaque personnage explore

sa part d’ombre et son courage enfoui. Le courage d’abandonner ?

Le courage de continuer ? Pour chaque mur construit, une échelle

peut être bricolée. Pour chaque chute, un envol peut être rêvé.Tout public

30 .

30 boulevard Foch Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 83 01 24 info@theatre-thionville.fr

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English :

Six lone acrobats meet on a vertiginous Plexiglas wall

wall surrounded by two trampolines. By turns witness and

and actor of their desires and doubts, each character explores

their dark side and buried courage. The courage to give up?

The courage to continue? For every wall built, a ladder

can be cobbled together. For every fall, a flight can be dreamt.

L’événement Face aux murs Thionville a été mis à jour le 2026-06-04 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME