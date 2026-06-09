Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Face aux murs Thionville

Face aux murs Thionville mercredi 30 septembre 2026.

Adresse : 30 boulevard Foch

Ville : 57100 Thionville

Département : Moselle

Début : mercredi 30 septembre 2026

Fin : jeudi 1 octobre 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif : 30 Tarif de base plein tarif

Thionville

Face aux murs

30 boulevard Foch Thionville Moselle

Tarif : – – EUR
30
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Mercredi 2026-09-30 20:00:00
fin : 2026-09-30 23:00:00

Date(s) :
2026-09-30

Six acrobates solitaires se retrouvent sur un vertigineux mur en
plexiglas que deux trampolines entourent. Tour à tour témoin et
acteur de ses désirs et de ses doutes, chaque personnage explore
sa part d’ombre et son courage enfoui. Le courage d’abandonner ?
Le courage de continuer ? Pour chaque mur construit, une échelle
peut être bricolée. Pour chaque chute, un envol peut être rêvé.Tout public
30  .

30 boulevard Foch Thionville 57100 Moselle Grand Est +33 3 82 83 01 24  info@theatre-thionville.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Six lone acrobats meet on a vertiginous Plexiglas wall
wall surrounded by two trampolines. By turns witness and
and actor of their desires and doubts, each character explores
their dark side and buried courage. The courage to give up?
The courage to continue? For every wall built, a ladder
can be cobbled together. For every fall, a flight can be dreamt.

L’événement Face aux murs Thionville a été mis à jour le 2026-06-04 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME

À voir aussi à Thionville (Moselle)