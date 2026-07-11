Facondes, par Marion Bouyssonnade Musée Thomas Henry Cherbourg-en-Cotentin

Informations pratiques

Cherbourg-en-Cotentin

Facondes, par Marion Bouyssonnade

Musée Thomas Henry Le Quasar-Esplanade de la Laïcité Cherbourg-en-Cotentin Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 15:00:00

fin : 2026-09-20 16:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Les facondes sont des créatures bienveillantes vivant en harmonie, dont les ailes fusionnent avec leur harpe magique. L’histoire bascule lorsqu’un étranger vole un instrument, provoquant la transformation douloureuse de sa propriétaire en harpie agressive. Après la destruction de toutes leurs harpes par les envahisseurs, la communauté entière se métamorphose en monstres pour se défendre.

Seul le chant pur des enfants, épargnés par ce fléau, parvient à ressourcer les créatures, qui décident alors de se cacher dans la forêt. Devenues le petit peuple , les facondes choisissent des siècles plus tard d’accorder la musique à un jeune garçon doux, symbole d’espoir. .

Musée Thomas Henry Le Quasar-Esplanade de la Laïcité Cherbourg-en-Cotentin 50100 Manche Normandie +33 2 33 23 39 33 musees@cherbourg.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Facondes, par Marion Bouyssonnade

L’événement Facondes, par Marion Bouyssonnade Cherbourg-en-Cotentin a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Cotentin Cherbourg-en-Cotentin