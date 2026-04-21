Thaon-les-Vosges

facsinés séance de courts métrages

6bis rue du Marché Thaon-les-Vosges Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-06-24 16:00:00

fin : 2026-06-24 17:00:00

Date(s) :

2026-06-24

Prenez place dans notre salle d’activité pour visionner des courts métrages pour petits et

grands.

À partir de 5 ans • Salle d’activité • Entrée libreAdultes

0 .

6bis rue du Marché Thaon-les-Vosges 88150 Vosges Grand Est +33 3 29 29 02 03

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English :

Take a seat in our activity room to watch short films for young and old

young and old.

Ages 5 and up ? Activity room ? Free admission

L’événement facsinés séance de courts métrages Thaon-les-Vosges a été mis à jour le 2026-04-21 par OT EPINAL ET SA REGION