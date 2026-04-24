Gala de Danse All Dances Dans Mon journal intime Thaon-les-Vosges
Gala de Danse All Dances Dans Mon journal intime Thaon-les-Vosges samedi 20 juin 2026.
Thaon-les-Vosges
Gala de Danse All Dances Dans Mon journal intime
Avenue Pierre de Coubertin Thaon-les-Vosges Vosges
Tarif : – – EUR
10
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-06-20 20:00:00
fin : 2026-06-20 21:30:00
Date(s) :
2026-06-20
Une journée racontée dans le journal intime d’une personne entre mille émotions.
Show des clowns 15 min.
Show des écrans 15 min
Show Dans mon journal intime 1h.Tout public
10 .
Avenue Pierre de Coubertin Thaon-les-Vosges 88150 Vosges Grand Est +33 3 29 82 53 32
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English :
A day told in the diary of a person caught between a thousand emotions.
Clown show 15 min.
Screen show 15 min
Dans mon journal intime show 1h.
L’événement Gala de Danse All Dances Dans Mon journal intime Thaon-les-Vosges a été mis à jour le 2026-04-24 par OT EPINAL ET SA REGION
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