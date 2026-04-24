Thaon-les-Vosges

Gala de Danse All Dances Dans Mon journal intime

Avenue Pierre de Coubertin Thaon-les-Vosges Vosges

Tarif : – – EUR

10

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-06-20 20:00:00

fin : 2026-06-20 21:30:00

Date(s) :

2026-06-20

Une journée racontée dans le journal intime d’une personne entre mille émotions.

Show des clowns 15 min.

Show des écrans 15 min

Show Dans mon journal intime 1h.Tout public

10 .

Avenue Pierre de Coubertin Thaon-les-Vosges 88150 Vosges Grand Est +33 3 29 82 53 32

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English :

A day told in the diary of a person caught between a thousand emotions.

Clown show 15 min.

Screen show 15 min

Dans mon journal intime show 1h.

L’événement Gala de Danse All Dances Dans Mon journal intime Thaon-les-Vosges a été mis à jour le 2026-04-24 par OT EPINAL ET SA REGION