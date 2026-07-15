FADO ETRANGE FORME DE VIE Béziers
samedi 27 février 2027 · Béziers
Informations pratiques
Béziers
FADO ETRANGE FORME DE VIE
boulevard Bertrand Duguesclin Béziers Hérault
Tarif : 11 – 11 – 11 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-02-27
fin : 2027-02-27
Date(s) :
2027-02-27
Fado entre musique, danse et voyage au cœur du Portugal.
Plongez au cœur de l’univers du Fado le temps d’une soirée d’immersion dans la culture portugaise. Entre récit historique, chant traditionnel et dégustation de mets proposés à l’espace bar du théâtre, la soirée se poursuit avec un spectacle mêlant danse et musique live.
Étrange forme de vie propose une traversée chorégraphique et sonore inspirée de l’histoire du fado et de ses rituels, en écho au parcours intime de la chorégraphe.
Sur scène, la danse entre en dialogue avec la voix de la fadista, porteuse d’un héritage féminin puissant et vibrant.
La création musicale, mêlant guitare portugaise et compositions électroniques, vient enrichir cette exploration sensible et contemporaine. .
boulevard Bertrand Duguesclin Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 67 36 82 82 billetterie.theatre@beziers.fr
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English : FADO ETRANGE FORME DE VIE
Fado: A Journey Through Music, Dance, and the Heart of Portugal.
L’événement FADO ETRANGE FORME DE VIE Béziers a été mis à jour le 2026-07-11 par 34 ADT34
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