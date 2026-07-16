Faire appel au MÉCÉNAT, Abbaye des Prémontrés, Pont-à-Mousson

Informations pratiques

Faire appel au MÉCÉNAT 25 novembre et 2 décembre Abbaye des Prémontrés Meurthe-et-Moselle

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-25T18:30:00+01:00 – 2026-11-25T21:30:00+01:00

Fin : 2026-12-02T18:30:00+01:00 – 2026-12-02T21:30:00+01:00

6 heures de formation sur 2 séances en présentiel

Intervenante : Anaïs STEVAN – UNAT GE

Objectifs de la Formation :

Connaître les différents types de financements privés

Apprendre à mettre en place une stratégie de mécénat

Comprendre les mécanismes du mécénat en France

Maitriser les aspects légaux et fiscaux du mécénat

S’informer sur la place du financement privé dans les ressources des associations

Contenus :

Les différents types de mécénat (sponsoring, compétences, …)

Les critères d’éligibilité au mécénat

Etat des lieux du mécénat en France

Conseils pour définir sa stratégie de recherche de mécènes

Conseils pour monter un dossier de mécénat

Créer une campagne de crowdfunding

Déroulé :

Tour de tables présentation

Présentation du sujet sous forme de diaporama

TP analyse de cas

Analyse des actions de mécénat vécues par les participants

Pré-requis :

Aucun pré-requis n’est demandé.

N’hésitez pas à venir à 2 ou 3 personnes de votre association.

Abbaye des Prémontrés 1 Rue du Quai – 54700 PONT-À-MOUSSON Pont-à-Mousson 54700 Prémontrés La Maquinière Meurthe-et-Moselle Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.lemouvementassociatif-grandest.org/fr/formations/faire-appel-au-mecenat-23_-d.html »}]

Le mouvement associatif Grand Est vous propose une formation sur le mécénat