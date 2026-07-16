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Faire appel au MÉCÉNAT, Abbaye des Prémontrés, Pont-à-Mousson

mercredi 25 novembre 2026 · Abbaye des Prémontrés · Pont-à-Mousson

Faire appel au MÉCÉNAT, Abbaye des Prémontrés, Pont-à-Mousson

Informations pratiques

Début
mercredi 25 novembre 2026
Fin
mercredi 2 décembre 2026
Lieu
Abbaye des Prémontrés
Adresse
1 Rue du Quai - 54700 PONT-À-MOUSSON
Ville
54700 Pont-à-Mousson
Département
Meurthe-et-Moselle
Tarif
Gratuit, sur inscription

Faire appel au MÉCÉNAT 25 novembre et 2 décembre Abbaye des Prémontrés Meurthe-et-Moselle

Gratuit, sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-25T18:30:00+01:00 – 2026-11-25T21:30:00+01:00
Fin : 2026-12-02T18:30:00+01:00 – 2026-12-02T21:30:00+01:00

6 heures de formation sur 2 séances en présentiel
Intervenante : Anaïs STEVAN – UNAT GE

Objectifs de la Formation :
Connaître les différents types de financements privés
Apprendre à mettre en place une stratégie de mécénat
Comprendre les mécanismes du mécénat en France
Maitriser les aspects légaux et fiscaux du mécénat
S’informer sur la place du financement privé dans les ressources des associations

Contenus :
Les différents types de mécénat (sponsoring, compétences, …)
Les critères d’éligibilité au mécénat
Etat des lieux du mécénat en France
Conseils pour définir sa stratégie de recherche de mécènes
Conseils pour monter un dossier de mécénat
Créer une campagne de crowdfunding

Déroulé :
Tour de tables présentation
Présentation du sujet sous forme de diaporama
TP analyse de cas
Analyse des actions de mécénat vécues par les participants

Pré-requis :
Aucun pré-requis n’est demandé.
N’hésitez pas à venir à 2 ou 3 personnes de votre association.

Abbaye des Prémontrés 1 Rue du Quai – 54700 PONT-À-MOUSSON Pont-à-Mousson 54700 Prémontrés La Maquinière Meurthe-et-Moselle Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://www.lemouvementassociatif-grandest.org/fr/formations/faire-appel-au-mecenat-23_-d.html »}]
Le mouvement associatif Grand Est vous propose une formation sur le mécénat

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