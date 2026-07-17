Faire de la théologie protestante en France en 2026 : face aux extrémismes politiques et religieux, Institut protestant de théologie, Paris

Informations pratiques

Faire de la théologie protestante en France en 2026 : face aux extrémismes politiques et religieux Samedi 19 septembre, 16h00 Institut protestant de théologie Paris

Limité à 85 places

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00

Cette intervention a pour objectif de présenter les enjeux de l’enseignement de la théologie en insistant sur le contexte socio-politique actuel : faire de la théologie en France en 2026, au moment où de nombreux pays succombent à la tentation de l’extrême droite et où les appartenances religieuses – quelle que soit la confession – s’affirment de manière toujours plus violente.

Comment la théologie, en particulier protestante, peut-elle faire face à ces dangers ? De quelles ressources dispose-t-elle ? Quelles sont ses limites, et comment peut-elle les dépasser ?

Cette intervention sera suivie d’une présentation de la revue de l’IPT, Études théologiques et religieuses, et d’un temps d’échange.

Institut protestant de théologie 83 boulevard Arago 75014 Paris Paris 75014 Paris 14e Arrondissement Paris Île-de-France 01 43 31 61 64 https://ipt-edu.fr https://twitter.com/iptheologie La faculté de théologie protestante de Paris a été créée en 1877, dans le cadre de l’Université de Paris, pour remplacer la faculté de Strasbourg devenue allemande. En 1905, suite à la loi de séparation des Églises et de l’État, la faculté est devenue libre, à la charge des Églises réformées de France et de l’Église évangélique luthérienne de

France. Financé majoritairement par des contributions de l’Église protestante unie de France, l’Institut protestant de théologie est soutenu par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche depuis 1981. L’Institut est l’outil de formation des pasteurs (appelés aussi « ministres ») de cette Église. La recherche et l’enseignement de la théologie s’organisent autour de quatre grands axes : les textes bibliques, l’histoire du christianisme, la théologie systématique et la théologie pratique. Cependant, l’enseignement à l’IPT n’est pas seulement destiné aux candidat.e.s au ministère pastoral au sein de l’EPUdF. Il s’adresse aussi à un large public : tous ceux.elles qui ont le souci d’une culture et d’une réflexion théologique, dans la liberté d’examen caractéristique du protestantisme. M6 Saint-Jacques RER B Denfert-Rochereau

Conférence « Faire de la théologie protestante en France en 2026 : face aux extrémismes politiques et religieux »

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