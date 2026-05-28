RedAway X The Pipers Experience La Dame de Canton Paris

RedAway est un quatuor réuni autour d’un amour commun: le rock qui fait vibrer. Ensemble, ils veulent faire revivre les morceaux intemporels de ces dernières décennies, ceux qui font battre le cœur et taper du pied. Chaque note est un clin d’œil au passé, chaque concert un moment à vivre pleinement. Chez eux, c’est que du culte.

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Plonge dans l’univers envoûtant de Pink Floyd avec le groupe The Pipers Experience: un live immersif qui revisite cette œuvre culte avec intensité et modernité, entre rock progressif, textures planantes et énergie brute.

Vivre une soirée comme nulle part ailleurs pour une expérience unique à bord de cette jonque légendaire, ancrée au cœur de Paris mais chargée d’histoire et de voyages autour du monde.

Le jeudi 16 juillet 2026

de 20h30 à 23h00

payant

De 8 à 10 euros.

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-16T23:30:00+02:00

fin : 2026-07-17T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-07-16T20:30:00+02:00_2026-07-16T23:00:00+02:00

La Dame de Canton Quai François Mauriac 75013 Située sur les quais de Seine, au pied de la bibliothèque François Mitterrand, La Dame de Canton, authentique jonque chinoise, est un espace de vie aux multiples facettes.



A la fois salle de concert, club, restaurant et terrasse saisonnière, c’est un lieu de rencontre, d’échange, de partage.



Que vous soyez amateur de pop/ rock /folk, de chanson française ou de musiques actuelles, la programmation se veut éclectique dans une atmosphère festive et chaleureuse.



Depuis 20 ans, La Dame de Canton s’est imposée comme un acteur incontournable de la scène culturelle parisienne en rassemblant des artistes d’horizons différents avec toujours un seul mot d’ordre : la qualité. En y associant pluridisciplinarité, musiques émergentes, cultures alternatives et esprit festif. La Dame de Canton a ainsi maintes fois prouvé son statut de défricheur de talents et fait partie des lieux majeurs de la diffusion des musiques actuelles dans le paysage culturel et artistique parisien. Paris

Métro -> 14 : Bibliothèque François Mitterrand (Paris) (442m)

Bus -> 256471325 : Pont de Tolbiac (Paris) (192m)

Vélib -> BNF – Bibliothèque Nationale de France (199.62m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.damedecanton.com/event-details/redaway-x-the-pipers-experience



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