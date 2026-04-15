Faire durer ce qui existe : attention, fragilités, cohabitations – Conférence de Jérôme Denis Ecole Nationale Supérieure d’Architecture/ENSA Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-05 18:30 – 20:00

Gratuit : oui Entrée libre Adulte, Etudiant

L’ensa Nantes organise une conférence de Jérôme Denis, professeur de sociologie et directeur du Centre de sociologie de l’innovation à Mines Paris – PSL À l’heure de l’accélération des crises environnementales, économiques et géopolitiques, la figure de l’architecte qui crée à partir d’une tabula rasa se fissure de toute part, tandis que l’idée même de projet semble se fragmenter. Au centre de ces mouvements se pose la question de la durée du bâti : de ses vies au-delà de la phase conception/construction.À partir de ses propres enquêtes et des premiers temps d’un programme de recherche qui interroge les liens entre architecture et maintenance, Jérôme Denis présentera quelques pistes pour dessiner les grandes lignes de force de ces transformations : la mise en commun des expertises attentionnelles, la recomposition des rapports à la fragilité matérielle, et la délicate cohabitation avec plantes et animaux dont la mise à l’écart à longtemps été synonyme de bon entretien et de durabilité. dans l’auditorium de l’ensa

Ecole Nationale Supérieure d’Architecture/ENSA Île de Nantes Nantes 44200

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