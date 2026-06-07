Faire la ville avec les vivants : rencontre conférence avec Léa Mosconi et les étudiants de l’ENSA Belleville Bibliothèque François Villon Paris

Des mésanges aux libellules en passant par les chiens, des chauves souris aux chevaux en passant par les cerfs, les animaux habitent la ville avec nous.

Penser la ville avec les bêtes, penser les modalités de leur présence, c’est à la fois prendre au sérieux la question d’une biodiversité qui s’effondre mais c’est aussi se saisir des enjeux de cohabitation à l’œuvre.

Comment partager la ville avec ces autres vivants que sont les animaux, dont les corps, les comportements, diffèrent tant des nôtres ? Comment accueillir des espèces qui déclinent et dont la présence est nécessaire à une ville vivante et vivable ?

Léa Mosconi, autrice de Architecture vivante, architecture des vivants e (éditions 205) encadre cette année un studio de projet avec les étudiantes et étudiants de l’ENSA Paris Belleville autour du « Parlement des animaux » sur la prise en compte de l’espace des animaux dans la ville. Cette rencontre-conférence sera également l’occasion de présenter quelques maquettes d’étudiant·es.

En partenariat avec l’Ecole Nationale supérieure d’architecture de Paris-Belleville

Rencontre avec Léa Mosconi, architecte, maîtresse de conférence à l’ENSA Belleville, autrice de Architecture vivante, architecture des vivants et présidente de la Maison d’Architecture d’Ile-de-France

Le mardi 06 octobre 2026

de 19h00 à 21h00

gratuit Public adultes. A partir de 15 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-10-06T22:00:00+02:00

fin : 2026-10-07T00:00:00+02:00

Date(s) : 2026-10-06T19:00:00+02:00_2026-10-06T21:00:00+02:00

Bibliothèque François Villon 81, boulevard de la Villette 75010 Paris

+33142411430 bibliotheque.francois-villon@paris.fr https://www.facebook.com/bibliotheque.francois.villon https://www.facebook.com/bibliotheque.francois.villon



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