Faire parler les archives des non-alignés, tnba – Théâtre national de Bordeaux Aquitaine, Bordeaux
samedi 7 novembre 2026 · tnba - Théâtre national de Bordeaux Aquitaine · Bordeaux
Informations pratiques
Faire parler les archives des non-alignés Samedi 7 novembre, 18h00 tnba – Théâtre national de Bordeaux Aquitaine Gironde
Plein : 30€ | Réduit : 15€ | 18-30 ans : 15€ | – 18 ans : 10€ | Partenaires : 20€ | Carte Sénior : 20€ | Carte Jeunes : 10€ | Accompagnateur Cartes Jeunes : 15€ | Ecoles Supérieures : 8€ | Infidèle : 25€ | Plus de tarifs en ligne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-11-07T18:00:00+01:00 – 2026-11-07T19:15:00+01:00
Fin : 2026-11-07T18:00:00+01:00 – 2026-11-07T19:15:00+01:00
Il a fallu la rencontre avec le documentariste de Tito – ex-dirigeant de la Yougoslavie – pour que l’artiste et cinéaste serbe tombe sur un trésor inexploité : les bobines oubliées du mouvement des non-alignés, ces pays refusant de se positionner, au début des années 60, sur l’un des deux blocs de la Guerre froide. Pour rendre vie à ce moment négligé de l’histoire, la cinéaste livre une performance filmique, sous l’effet de son montage en direct, exercice de VJing (équivalent visuel de DJing) percutant et chargé d’émotion. Depuis cette poétique de la fragmentation, le public découvre une méconnue bataille médiatique et politique, qui vient éclairer autrement le présent. Les archives « parlent » et nous « font parler » aussi, Mila Turajlić ouvrant chaque soir de longues discussions avec le public. Le terreau d’une nouvelle et nécessaire mémoire orale collective.
tnba – Théâtre national de Bordeaux Aquitaine 3 Place Pierre Renaudel, Bordeaux Bordeaux 33800 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://tnba.org/faire-parler-les-archives-des-non-alignes-07112026-1700 »}]
À l’occasion du FIFIB, accueilli pour la première fois au tnba, Mila Turajlić performe un montage de films d’archives inédits des années 60, levant le voile sur un autre pan de l’histoire décoloniale.
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