Fais péter les ouates, Médiathèque Olympe de Gouges, Strasbourg
vendredi 2 octobre 2026 · Médiathèque Olympe de Gouges · Strasbourg
Informations pratiques
Fais péter les ouates 2 et 3 octobre Médiathèque Olympe de Gouges Bas-Rhin
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-02T10:00:00+02:00 – 2026-10-02T19:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T19:00:00+02:00
Fais péter les ouates
Exposition de T-shirts de groupes de musique
La médiathèque s’associe à la salle de concert strasbourgeoise La Grenze pour la 5e édition de l’exposition Fais péter les ouates.
Pop déviante, beats dégénérés, rock audacieux et ambiances envoûtantes, venez (re)découvrir les artistes qui ont marqué la programmation de La Grenze ces dernières années.
Médiathèque Olympe de Gouges 3 Rue Kuhn, 67000 Strasbourg, France Strasbourg 67000 Tribunal-Gare-Porte de Schirmeck Bas-Rhin Grand Est 0368985141 https://www.mediatheques.strasbourg.eu/mediatheque-olympe-de-gouges.aspx
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©ministère de la Culture
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