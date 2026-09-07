Faisons revivre les gestes du passé : écrire en cunéiforme à la manière des Mésopotamiens de l’Antiquité, Espace d’aventures archéologiques du Parc des Hautes-Bruyères, Villejuif

Informations pratiques

Faisons revivre les gestes du passé : écrire en cunéiforme à la manière des Mésopotamiens de l’Antiquité Samedi 19 septembre, 10h00 Espace d’aventures archéologiques du Parc des Hautes-Bruyères Val-de-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Faisons revivre les gestes du passé : écrire en cunéiforme

Il y a près de 5 200 ans (époque d’Uruk), les Sumériens inventaient l’écriture pour leur comptabilité, dont témoignent les tablettes d’Uruk porteuses de signes à la fois pictographiques et abstraits. Véritable véhicule de la culture mésopotamienne au cours des trois millénaires suivants, l’écriture cunéiforme est un ingénieux système graphique de 850 signes avec une à vingt lecture différentes…

A votre tour, venez vous exercer à écrire et dénombrer avec un stylet sur une tablette d’argile en recourant au syllabaire cunéiforme.

En parallèle, d’autres activités portant sur l’expérimentation de gestes du passé seront programmées :

• la fabrication de parures néolithiques en pierre (de 10h à 12h30 et de 13h30 à 18h)

• le scellement en argile de contenants et l’emploi de sceaux cylindres à la manière des Proche-Orientaux il y a 4 000 ans (de 10h à 18h)

• les techniques préhistoriques d’allumage de feu (de 10h à 18h)

• le tir au propulseur (de 10h à 12h et de 13h à 17h45)

• l’initiation aux méthodes de fouille (de 10h à 13h et de 14h à 18h)

Espace d’aventures archéologiques du Parc des Hautes-Bruyères 110 avenue de la République 94800 Villejuif Villejuif 94800 Val-de-Marne Île-de-France 01 47 26 10 00 https://www.valdemarne.fr/vivre-en-val-de-marne/agenda/journees-europeennes-de-larcheologie-2026 https://www.valdemarne.fr/a-votre-service/culture/loisirs/espace-daventures-archeologiques entrée avec parking du Parc des Hautes-Bruyères au 110 avenue de la République à Villejuif ; accès au parc via le métro ligne 14 arrêt Institut Gustave-Roussy + 10 minutes de marche à pieds

Faisons revivre les gestes du passé : écrire en cunéiforme

© service Archéologie du Conseil départemental du Val-de-Marne