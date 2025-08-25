FAITES DES MÈRES Montpellier

FAITES DES MÈRES Montpellier jeudi 28 mai 2026.

FAITES DES MÈRES

Faites des mères Alisa et Lucie sont prêtes à franchir cette nouvelle étape de leur vie de couple… Elles sont prêtes à devenir mamans ! Enfin “prêtes” c’est un bien grand mot…

Parce que les choses se compliquent quand il s’agit de choisir qui se farcira la grossesse… puis trouver quel gentil Monsieur voudra bien donner ce qu’il faut pour les féconder… en plus il faut choisir un prénom, et parler éducation.

Autant de sujets à éclaircir et autant de désaccords sur lesquels s’accorder !

Comme tous les couples, elles vont devoir apprendre à coopérer pour faire venir ce bébé au monde… Mais ce ne sera pas sans compter sur quelques scènes de ménage et quelques disputes bien croustillantes. Est-ce que ce bébé fera d’elles des supers mamans ? Merci et bonne journée. .

English :

Faites des mères: « Alisa and Lucie are ready to take this new step in their married life… They’re ready to become moms! Well, ?ready? is a big word…

German :

Mütter machen: « Alisa und Lucie sind bereit für den nächsten Schritt in ihrem Leben als Ehepaar… Sie sind bereit, Mütter zu werden! Das ist ein großes Wort…

Italiano :

Faites des mères: « Alisa e Lucie sono pronte a compiere questo nuovo passo nella loro vita matrimoniale… Sono pronte a diventare madri! Beh, « pronte » è una parola grossa…

Espanol :

Faites des mères: « Alisa y Lucie están listas para dar este nuevo paso en su vida matrimonial… Están preparadas para ser madres Bueno, « preparadas » es una gran palabra…

