Faites l’apéro pas la guerre Compiègne

1 BIS Place Saint-Jacques Compiègne Oise

Début : 2026-03-20 17:30:00

fin : 2026-03-22

2026-03-20 2026-03-22

Auteur Julien Sigalas

Genre Comédie

Faut-il rester sobre en toutes circonstances ?

Matthieu Jolibert a pris une grande résolution. Cette année il va se calmer sur l’apéro car en voyant le nombre de bouteilles vides dans son bac à verre il se rend compte qu’il se laisse un peu trop aller…

Alors en ce début d’année, Matthieu décide de faire le Dry January. Un mois entier sans alcool pour ressourcer son corps. Sa décision est prise et elle est irrévocable.

Ce qui n’est pas sans faire sourire Salomé, sa femme, qui elle n’a aucune intention de se priver de quoi que ce soit.

D’autant plus que ce soir ils sont invités chez Francky, le meilleur ami de Salomé qui veut leur présenter sa nouvelle conquête, Natacha. L’ambiance s’annonce festive et… arrosée.

Et comme l’alcool fait souvent ressortir les vérités, la soirée risque d’être mouvementée… 20 .

1 BIS Place Saint-Jacques Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France

