Faites le plein de nature, La Source, Roncq

Faites le plein de nature Samedi 2 mai, 10h00 La Source Nord

Gratuit – inscription auprès de la Source

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-02T10:00:00+02:00 – 2026-05-02T12:00:00+02:00

Fin : 2026-05-02T10:00:00+02:00 – 2026-05-02T12:00:00+02:00

Plongez dans une sélection de jeux inspirés de la forêt, les plantes et les écosystèmes.

Testez votre habileté avec Rondin des bois ; observez les interactions naturelles avec Harmonies et Écosystème ; défiez vos adversaires avec Duel de graines ;

ou encore cultivez votre sens de la stratégie avec Bohnanza.

La Source 293 rue de Lille 59223 RONCQ Roncq 59223 Nord Hauts-de-France 03.20.25.64.30 https://lasource.roncq.fr/ https://www.facebook.com/lasource.roncq;https://www.instagram.com/lasourceroncq/ [{« type »: « link », « value »: « https://bibliotheque.roncq.fr/Default/doc/CALENDAR/473/faites-le-plein-de-nature »}]

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