Fake-news scientifiques : comment vérifier ses infos ?, Médiathèque de l’Europe, Bussy-Saint-Georges

Informations pratiques

Fake-news scientifiques : comment vérifier ses infos ? Samedi 3 octobre, 10h30 Médiathèque de l’Europe Seine-et-Marne

À partir de 14 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00

Dans le cadre du mois de la science, la médiathèque vous invite à un atelier pour apprendre à distinguer le vrai du faux dans les informations scientifiques.

À travers des exemples et des outils concrets, développez votre esprit critique et découvrez comment vérifier la fiabilité d’une source en ligne.

Avec les bibliothécaires

Médiathèque de l’Europe 6 avenue du Général de Gaulle – 77600 Bussy-Saint-Georges Bussy-Saint-Georges 77600 Seine-et-Marne Île-de-France 01 87 94 77 47 https://bibliotheques.marneetgondoire.fr/localisation/m%C3%A9diath%C3%A8que-de-bussy-saint-georges [{« type »: « phone », « value »: « 01 87 94 77 47 »}]

Biblis en folie 2026

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