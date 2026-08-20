Fake-news scientifiques : comment vérifier ses infos ?, Médiathèque de l’Europe, Bussy-Saint-Georges
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque de l’Europe · Bussy-Saint-Georges
Informations pratiques
Fake-news scientifiques : comment vérifier ses infos ? Samedi 3 octobre, 10h30 Médiathèque de l’Europe Seine-et-Marne
À partir de 14 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T12:00:00+02:00
Dans le cadre du mois de la science, la médiathèque vous invite à un atelier pour apprendre à distinguer le vrai du faux dans les informations scientifiques.
À travers des exemples et des outils concrets, développez votre esprit critique et découvrez comment vérifier la fiabilité d’une source en ligne.
Avec les bibliothécaires
Médiathèque de l’Europe 6 avenue du Général de Gaulle – 77600 Bussy-Saint-Georges Bussy-Saint-Georges 77600 Seine-et-Marne Île-de-France 01 87 94 77 47 https://bibliotheques.marneetgondoire.fr/localisation/m%C3%A9diath%C3%A8que-de-bussy-saint-georges [{« type »: « phone », « value »: « 01 87 94 77 47 »}]
Biblis en folie 2026
©ministère de la Culture
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