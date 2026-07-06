Fakear Limoges
vendredi 25 septembre 2026 · Limoges
Informations pratiques
Limoges
Fakear
41 Rue de Feytiat Limoges Haute-Vienne
Tarif : 35 – 35 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-25 20:00:00
fin : 2026-09-25 23:59:00
Date(s) :
2026-09-25
Fakear s’est imposé en quelques années comme l’une des figures majeures de la scène électronique française. Après 7 albums et des concerts de l’Olympia à Glastonbury, il présentera sur scène son nouvel album a nice place to be, attendu le 4 septembre prochain. Inspiré par le renouveau d’une scène électronique hybride incarnée par Fred Again, Four Tet, Bonobo, Sammy Virji ou Camoufly, Fakear dévoile un live plus vivant, plus brut et plus intime. Entre morceaux club, textures électroniques immersives et moments downtempo, il sera en tournée dans toute l’Europe, avec une date exceptionnelle à Limoges. .
41 Rue de Feytiat Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 06 24 83
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English : Fakear
L’événement Fakear Limoges a été mis à jour le 2026-07-06 par OT Limoges Métropole
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