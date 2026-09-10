Fakir – Le temps de l’orage – Release Party, Maison folie de Wazemmes, Lille

Informations pratiques

Fakir – Le temps de l’orage – Release Party Jeudi 5 novembre, 20h00 Maison folie de Wazemmes Nord

Sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-05T20:00:00+01:00 – 2026-11-05T23:00:00+01:00

Fin : 2026-11-05T20:00:00+01:00 – 2026-11-05T23:00:00+01:00

Fakir réunit Marwan Fakir (violon), Louis Desseigne (guitare et saz) et Pierre-Antoine Despatures (contrebasse). Ils s’apprivoisent, s’inventent et écrivent ensemble l’histoire qu’ils veulent raconter, nous disent les confins et les frontières.

Avec l’album le Temps de l’orage Fakir prend une nouvelle direction. Onze compositions forment ce nouveau répertoire, forgé sous le feu brûlant d’un ampli impitoyable. Fakir y trace une cartographie de l’intime, un ciel sur le point de basculer, une musique libre, à fleur de peau pour conclure 10 ans de recherches musicales et poser une évidence tranquille : la musique, le partage et les liens pour tenir debout et traverser l’orage.

Fakir présente son nouvel EP dans le cadre du dispositif Release Party #2.

Tout public

Jeudi 05 novembre, 20 h

Tarif 5 / 3 €

Sur réservationmfwazemmes@mairie-lille.fr / 03 20 78 20 23

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Maison folie de Wazemmes 70 Rue des Sarrazins, 59000 Lille Lille 59000 Wazemmes Nord Hauts-de-France [{« type »: « email », « value »: « mfwazemmes@mairie-lille.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0320782023 »}] [{« link »: « mailto:mfwazemmes@mairie-lille.fr »}]

Le trio lillois Fakir présente son dernier EP, Le temps de l’Orage, à la maison Folie Wazemmes !

Fakir