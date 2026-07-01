Fame TV « Silence, ça tourne! », Le Train Théâtre, Portes-lès-Valence

Informations pratiques

Fame TV « Silence, ça tourne! » 9 et 10 décembre Le Train Théâtre Drôme

Plein tarif : 21€ / Tarif réduit : 16€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-12-09T18:30:00+01:00 – 2026-12-09T20:00:00+01:00

Fin : 2026-12-10T20:00:00+01:00 – 2026-12-10T21:30:00+01:00

Ricardo S. Mendès, Collectif TBTF

Préparez‑vous à remonter le temps ! Direction les seventies, leurs « pattes d’eph’ » et leurs robes à fleurs : bienvenue sur le plateau de Fame TV, l’émission de variétés phare des années seventies. Silence, ça tourne !

Le Collectif TBTF fait revivre l’ambiance des sitcoms, télé‑crochets et autres émissions culte des années 70 à travers un tournage en direct et en public, joyeusement désordonné, foisonnant de musiciens, de circassiens et d’animateurs.

Sur le plateau, un présentateur haut en couleur mène la danse. Ambiance musicale groove, bande‑son emblématique, réclames, acrobates déchaînés… Et comme à la télévision, un chauffeur de salle réchauffe le public : selon la pancarte, on fait la claque ou on rit très fort ! Décors, costumes, couleurs vitaminées, son : tout y est pour une parfaite reconstitution.

Délicieusement drôles et plein de fantaisie, les douze artistes espiègles nous entraînent dans une soirée entre paillettes, humour et satire sociale. Plus qu’un spectacle déjanté, une plongée joyeuse, furieusement vivante et décapante dans les grandes heures des variétés seventies.

On rit beaucoup.

Mise en scène : Ricardo S.Mendes, Interprètes : Ricardo S.Mendes, Luc Miglietta, Timothé Vincent, Inès Arabi, Réhane Arabi, Sophie Nusbaumer, Elisa Bitschnau, Justin Collas, Lena Reynaud, Simon Tabardel, Timothée Vierne, Kolia Chabanier, Pablo Fraile, Accompagnement artistique : Alain Reynaud & Eric Louis, Chorégraphe : Ilaria Romanini

Le Train Théâtre 1 Rue Louis Aragon, 26800 Portes-lès-Valence Portes-lès-Valence 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « billetterie@train-theatre.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0475571455 »}]

SAISON 2026/2027 cirque humour

Noemie LACOTE