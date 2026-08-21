Famill’Archi L’atelier de l’estampe, empreintes de mégalithes (Médiathèque de Plouharnel) Place Saint Armel Plouharnel
mercredi 16 septembre 2026 · Place Saint Armel · Plouharnel
Informations pratiques
Plouharnel
Famill’Archi L’atelier de l’estampe, empreintes de mégalithes (Médiathèque de Plouharnel)
Place Saint Armel Médiathèque de Plouharnel Plouharnel Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 15:00:00
fin : 2026-09-16 17:00:00
Date(s) :
2026-09-16
Le temps d’une après-midi, venez expérimenter l’art de l’estampe.
En famille ou même en solo, venez imaginer, réfléchir, dessiner et réaliser vos propres créations inspirées des monuments mégalithiques.
De 7 ans à 97 ans.
Sur réservation. .
Place Saint Armel Médiathèque de Plouharnel Plouharnel 56340 Morbihan Bretagne +33 2 44 84 56 56
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English :
L’événement Famill’Archi L’atelier de l’estampe, empreintes de mégalithes (Médiathèque de Plouharnel) Plouharnel a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon
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