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AGENDA · Plouharnel

Famill’Archi L’atelier de l’estampe, empreintes de mégalithes (Médiathèque de Plouharnel) Place Saint Armel Plouharnel

mercredi 16 septembre 2026 · Place Saint Armel · Plouharnel

Informations pratiques

Début
mercredi 16 septembre 2026
Fin
mercredi 16 septembre 2026
Heure de début
15:00:00
Lieu
Place Saint Armel
Adresse
Médiathèque de Plouharnel
Ville
56340 Plouharnel
Département
Morbihan
Tarif

Plouharnel

Famill’Archi L’atelier de l’estampe, empreintes de mégalithes (Médiathèque de Plouharnel)

Place Saint Armel Médiathèque de Plouharnel Plouharnel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 15:00:00
fin : 2026-09-16 17:00:00

Date(s) :
2026-09-16

Le temps d’une après-midi, venez expérimenter l’art de l’estampe.
En famille ou même en solo, venez imaginer, réfléchir, dessiner et réaliser vos propres créations inspirées des monuments mégalithiques.

De 7 ans à 97 ans.

Sur réservation.   .

Place Saint Armel Médiathèque de Plouharnel Plouharnel 56340 Morbihan Bretagne +33 2 44 84 56 56 

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English :

L’événement Famill’Archi L’atelier de l’estampe, empreintes de mégalithes (Médiathèque de Plouharnel) Plouharnel a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon

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