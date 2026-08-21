Famill’Archi L’atelier de l’estampe, empreintes de mégalithes (Médiathèque de Plouharnel) Place Saint Armel Plouharnel

Informations pratiques

Plouharnel

Famill’Archi L’atelier de l’estampe, empreintes de mégalithes (Médiathèque de Plouharnel)

Place Saint Armel Médiathèque de Plouharnel Plouharnel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-16 15:00:00

fin : 2026-09-16 17:00:00

Date(s) :

2026-09-16

Le temps d’une après-midi, venez expérimenter l’art de l’estampe.

En famille ou même en solo, venez imaginer, réfléchir, dessiner et réaliser vos propres créations inspirées des monuments mégalithiques.

De 7 ans à 97 ans.

Sur réservation. .

Place Saint Armel Médiathèque de Plouharnel Plouharnel 56340 Morbihan Bretagne +33 2 44 84 56 56

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English :

L’événement Famill’Archi L’atelier de l’estampe, empreintes de mégalithes (Médiathèque de Plouharnel) Plouharnel a été mis à jour le 2026-08-21 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon